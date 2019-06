Verso il ritorno del Fc Messina: accordo tra Arena e Lo Re ed i tifosi sognano. Sciotto e Acr sempre più isolati

10 Giugno 2019 08:44

Rocco Arena ha il sì di Maurizio Lo Re: il Città di Messina può passare nelle mani dell’imprenditore milanese dopo il “no” di Sciotto per l’acquisizione dell’Acr. Arena, tra l’altro, avrebbe anche un accordo con Franza per il marchio del Football Club, quello storico degli anni avvincenti di Serie B e Serie A. L’idea è quello di presentare in Lega, entro la scadenza del 20 giugno, il cambio di denominazione da Città di Messina a Fc Messina. Sciotto a questo punto resta sempre più isolato. I tifosi sognano di ritornare ai fasti del passato.

