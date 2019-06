Angela Merkel di nuovo colpita da malore: cresce la preoccupazione per lo stato di salute della cancelliera, ancora tremori in pubblico

27 Giugno 2019 18:50

La cancelliera tedesca colpita da un altro malore. In Germania cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Angela Merkel, nonostante le rassicurazioni fornite dal portavoce Steffen Seibert

Nuovo malore in pubblico per Angela Merkel. È successo al Bundestag, dove la cancelliera ha assistito al giuramento del nuovo ministro della Giustizia del governo federale. In Germania cresce la preoccupazione per il suo stato di salute,nonostante le rassicurazioni fornite dal portavoce della cancelliera Steffen Seibert. L’episodio del Bundestag è solo l’ultimo di serie. Oltre al malore particolarmente intenso che la colpì durante l’incontro con il presidente ucraino, Wolodymyr Zelensky, nove giorni fa a Berlino, la cancelliera ha avuto accusato altri due episodi, nel 2014 e nel 2017. Nel primo caso ebbe un calo di pressione e fu costretta a interrompere un’intervista televisiva. Nel 2017 mentre si trovava in visita di stato a Città del Messico e fu colpita da un forte tremore. Si disse che la cancelleria fu era disidratata a causa del clima torrido e particolarmente umido del luogo.

Valuta questo articolo