15 Giugno 2019 10:16

Melito Porto Salvo, crisi di Locride Ambiente. Triglia: “allarme stipendi rientrato, scongiurato lo sciopero di 48 ore”

Sembrerebbe rientrato l’allarme stipendi arretrati che vede interessati i lavoratori della Società Locride Ambiente operanti nel Comune di Melito Porto Salvo. L’annosa vicenda che iniziò di fatto nello scorso mese di novembre, quando il Segretario Provinciale Fiadel, Giuseppe Triglia– a fronte di mensilità di stipendi arretrati – aveva avviato “la procedura di raffreddamento e conciliazione, vede oggi la dirittura d’arrivo. Appare doveroso ricordare che dallo scorso mese di novembre sino ad oggi, i lavoratori si sono ritrovati a vantare anche 2/3 mesi di stipendio arretrato. Nello scorso mese di aprile pertanto, perdurando lo stato di mensilità stipendiali arretrate, veniva proclamata una prima azione di sciopero fissata per il giorno 29 Aprile (successivamente spostata a giorno 13 Maggio). Successivamente alla giornata di sciopero, in data 20 maggio la Fiadel chiedeva un incontro da tenersi davanti a S.E. Ill.mo Prefetto di Reggio Calabria, al fine di scongiurare un ulteriore azione di sciopero della durata – questa volta – di 48 ore. Prontamente accolta tale richiesta, in data 03 giugno si teneva presso la Prefettura di RC un incontro tra le parti, ma toccava amaramente constatare che nulla era cambiato rispetto al passato e dunque persistevano invariate le problematiche oggetto della controversia tra azienda, lavoratori e organizzazioni sindacali, per cui la Fiadel proclamava – in data 04 giugno – la seconda azione di sciopero della durata di 48 ore per le giornate del 17 e 18 giugno 2019, azione che avrebbe sicuramente provocato seri disagi alla collettività. In queste ultime ore la tanto attesa svolta, la società Locride Ambiente una volta ricevuto il flusso di pagamenti dal Comune di Melito Porto Salvo, ha prontamente provveduto a pagare le mensilità arretrate ai lavoratori, ponendo di fatto la parola “fine” alla procedura di raffreddamento e conciliazione e ad ogni azione di sciopero a quest’ultima connessa. Tutto è bene ciò che finisce bene verrebbe da dire. Allarme dunque rientrato e sciopero scongiurato”. Il Segretario Giuseppe Triglia della Fiadel dal canto suo “si ritiene soddisfatto per l’epilogo positivo di tutta la vicenda e nell’auspicarsi che possano essere scongiurati analoghi episodi in futuro, spera che tutto ciò possa essere servito a gettare le basi per una proficua e fattiva collaborazione da qui in avanti tra le parti interessate”.

