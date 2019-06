Medico preso a schiaffi all’Ospedale di Milazzo: “ferma condanna”

2 Giugno 2019 15:18

Medico preso a schiaffi all’Ospedale di Milazzo. Paglia: “esprimo ferma condanna dell’accaduto e a nome di tutto il personale dell’ASP e faccio i migliori auguri di pronta ripresa al Dirigente Medico”

“In relazione al vile atto di aggressione perpetrato all’Ospedale Fogliani di Milazzo ai danni di un medico che svolgeva con diligenza il suo lavoro presso il reparto di Otorinolaringoiatria, esprimo ferma condanna dell’accaduto e a nome di tutto il personale dell’ASP di Messina faccio i migliori auguri di pronta ripresa al Dirigente Medico”, è quanto scrive in una nota Paolo Paglia, direttore generale Asp Messina. “Porremo in essere tutto quanto necessario per evitare il ripetersi di simili episodi a danno del personale sanitario, e ci costituiremo parte civile nel procedimento giudiziario a carico dell’aggressore, auspicando che la giustizia faccia celermente il suo corso”, conclude.

