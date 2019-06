Maturità, prima prova domani per 47.700 studenti in Sicilia: gli auguri di Musumeci. “Rappresentate la scommessa vincente del mondo”

18 Giugno 2019 19:21

Il presidente della Regione ai ragazzi siciliani che domani affronteranno la prima prova dell’esame di maturità: “ Vi abbraccio con la stessa emozione di un padre che accompagna i propri figli davanti al cancello di scuola”

“Tra poche ore, cari ragazzi, affronterete l’esame di maturità. Un momento fondamentale nell’esperienza umana e formativa che va vissuto con un’emozione, senza lasciare spazio all’apprensione. Voi giovani rappresentate la scommessa vincente del mondo, gli artefici di una nuova umanità. Lo siete grazie a questi preziosi anni di formazione e al lavoro dei tanti insegnanti che credono, ancora, nella sacralità laica dell’Istruzione. Vi abbraccio con la stessa emozione di un padre che accompagna i propri figli davanti al cancello di scuola. In bocca al lupo!“. Lo ha detto, nel suo messaggio di incoraggiamento ai maturandi, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Gli studenti in Sicilia che domani affronteranno la prima prova dell’esame di maturità sono in totale 47.700.

