A via gli esami di Maturità 2019, inizia la prova di italiano: ecco le tracce del tema [LIVE]

19 Giugno 2019 08:40

Maturità 2019: al via la prima prova mentre domani, giovedì 20 giugno, si svolgerà la seconda. Ecco le 7 tracce del tema

Al via gli esami di maturità 2019 con la prima prova di italiano, che prevede 7 tracce, divise in 3 tipologie (A,B,C). “Ci siamo! Noi del Miur Social vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi svolgeranno la prima prova scritta,” scrive sui canali social il Ministero dell’Istruzione.

Maturità 2019: ecco le tracce ufficiali

Si è partiti alle 8.30 con l’apertura delle buste con i sette titoli di quest’anno: due di analisi del testo, tre di tipo argomentativo, due di attualità. Tra le tracce c’è Ungaretti con Porto Sepolto. Usciti anche Sciascia, Stajano, Gino Bartali, Dalla Chiesa e l’eredità del ‘900. Vi sarebbe anche un brano di Montanari sul futuro e uno di Fernbach sull’illusione della conoscenza.

Maturità 2019: ecco le probabili tracce

Come ogni anno ecco il solito tormentone sulle tracce. D’Annunzio, Sciascia, Pasolini, Pirandello restano i favoriti della vigilia. Quest’anno poi ricorrono tra nascite e morti numerosi anniversari di personaggi autorevoli della letteratura italiana e internazionale da cui il Ministero dell’Istruzione potrebbe aver preso fonte di ispirazione per la scelta dei temi: da Primo Levi a Leopardi, a Tolstoi, Pavese. Da considerare gli anniversari e le ricorrenze storiche: da Da Vinci a Rita Levi Montalcini, ai 30 anni della caduta del muro di Berlino, ai 120 della nascita della Fiat.

