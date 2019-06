Maturità 2019, ecco la seconda prova scritta: latino e greco al Liceo Classico, matematica e fisica al Liceo Scientifico

20 Giugno 2019 08:32

Maturità 2019: dopo la prova di italiano di ieri, al via la seconda prova. Latino e greco al Liceo Classico, matematica e fisica al Liceo Scientifico

Dopo la prova di italiano, oggi scatta la seconda prova dell’esame di Maturità 2019. Il compito non sarà uguale per tutti ma specifico in base all’indirizzo delle scuole.

Maturità 2019, seconda prova: le tracce

Ecco le tracce per la seconda prova della Maturità 2019: Tacito e Plutarco scelti per la prova di latino e greco al Liceo Classico, nuove emergenze educative per scienze umane, i maturandi dei licei artistici dell’indirizzo grafica sono alle prese con la realizzazione di logo, locandina e invito all’inaugurazione di un nuovo spazio espositivo e scuola d’arte. Al Liceo Scientifico problema su un condensatore.

Maturità 2019, seconda prova

La seconda prova scritta per il liceo Classico prevede latino e greco. Matematica e fisica allo Scientifico. Ma non solo: Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane – opzione economico sociale, Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l’Istituto tecnico per il turismo, Informatica e Sistemi e reti per l’Istituto tecnico indirizzo informatica, Scienze degli alimenti e Laboratorio di servizi enogastronomici per l’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia. Saranno previste, secondo la nuova normativa vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed equa. Le griglie ci saranno anche per la correzione della prova di italiano. Le due prove sono elaborate dal Ministero. Poi, via agli orali, il cui calendario verrà stabilito dalle commissioni.

Valuta questo articolo