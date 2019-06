Maturità 2019, a Reggio Calabria e provincia quasi 5.900 candidati

18 Giugno 2019 17:38

Esami di Maturità 2019: a Reggio Calabria e provincia 5.900 candidati. Ultime ore di studio e ripasso per i maturandi prima dell’inizio della prima prova scritta

Manca veramente poco all’inizio della Maturità 2019: i maturandi sono alle prese con ansie e studio serrato per li ultimi ripassi. A Reggio Calabria e nell’intera Area Metropolitana saranno 5.900 gli studenti che affronteranno l’esame. L’esame di maturità compie 96 anni e, come noto, da undici anni ripropone per ogni due classi una commissione esaminatrice mista, ossia composta da membri interni già facenti parte del consiglio di classe e da membri esterni nominati dal Ministero, oltre al Presidente anche egli proveniente da altra scuola.

