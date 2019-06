Maturità 2019: ecco le FRASI per augurare un buon esame ai maturandi

18 Giugno 2019 17:34

Maturità 2019: ecco una breve selezione di messaggi e citazioni per augurare un buon esame ai maturandi

Tutto pronto per la Maturità 2019. Migliaia di studenti sono in fibrillazione in attesa di sostenere la prima prova scritta. Ecco una breve selezione di messaggi e citazioni di buona maturità per augurare in bocca al lupo a chi deve sostenere le prove scritte ed il colloquio orale.

MATURITA’ 2019, FRASI DI AUGURIO:

“Non ho passato il mio esame in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì. Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft. Io invece ne sono il proprietario”. Bill Gates

“Grandi spiriti hanno sempre lottato contro la feroce opposizione da menti mediocri”. A. Einstein

“Comincia da dove sei, usa quello che hai, fai quello che puoi”. Arthur Ashe

“Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante… Superarle è ciò che le dà significato”. Joshua J. Marine

“Nulla è stato mai raggiunto senza entusiasmo”. Emerson

“Ricorda, oggi è il domani di cui ti preoccupavi ieri”. Dale Canegie

“Ascolta il tuo cuore, lui sa che cosa ti serve per realizzare il tuo sogno”. Sergio Bambarén

Il successo è una conseguenza, non un obiettivo”. Gustave Flaubert

“Il successo è il massimo utilizzo delle abilità che hai.” Zig Ziglar

“Passo dopo passo e la cosa è fatta”. Charles Atlas

Valuta questo articolo