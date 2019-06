Maturità 2019: date, tracce, orale e tutte le novità del Miur [DETTAGLI]

18 Giugno 2019 17:31

Maturità 2019: la prima prova sarà il 19 giugno mentre il 20 giugno ci sarà la seconda. Le date di inizio e fine degli orali verranno stabilite dalla commissione durante la riunione plenaria

Ecco l’ora X per gli esami di Maturità 2019: migliaia di studenti sono in fibrillazione per questo momento fondamentale per la vita di un giovane. Tanto panico, confusione, paura, studio serrato accompagnano i maturandi in queste ultime ore di studio. Vediamo in maniera approfondita tutte i dettagli della Maturità 2019.

Maturità 2019: le novità

Requisiti d’ammissione all’esame, l’incremento del peso del credito scolastico, le modifiche nella struttura e nell’organizzazione delle prove di esame (prima e seconda prova scritta); il colloquio; l’abolizione della terza prova, griglie nazionali di correzione, mettendo così mano a un punto critico che stava minando sempre più il valore riconosciuto all’esame , a causa delle forti disparità di valutazione sul territorio spesso contrastanti. Resta da capire se il restyling risolverà il problema che attanaglia l’Italia dell’istruzione. Coni i migliori ai test Invalsi ubicati al Nord e i diplomati eccellenti residenti al sud.

Maturità 2019: ecco il calendario delle prove

Mercoledì 19 giugno, alle ore 8,30, e per una durata massima di sei ore, si svolgerà la prova di italiano. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Seconda prova Maturità 2019, giovedì 20 giugno

La seconda prova scritta per il liceo Classico prevede latino e greco. Matematica e fisica allo Scientifico. Ma non solo: Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane – opzione economico sociale, Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l’Istituto tecnico per il turismo, Informatica e Sistemi e reti per l’Istituto tecnico indirizzo informatica, Scienze degli alimenti e Laboratorio di servizi enogastronomici per l’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia. Saranno previste, secondo la nuova normativa vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed equa. Le griglie ci saranno anche per la correzione della prova di italiano. Le due prove sono elaborate dal Ministero. Poi, via agli orali, il cui calendario verrà stabilito dalle commissioni.

Maturità 2019: esame orale

Niente più tesina per rompere il ghiaccio, debuttano le “buste”. La commissione partirà proponendo agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio. Le commissioni prepareranno un elenco di spunti sulla base del documento che sarà consegnato il 15 maggio dal Consiglio di classe e il candidato avrà, una volta sedutosi davanti alla commissione, tre buste tra le quali pescherà l’argomento-spunto da cui iniziare il colloquio. Lo studente, il giorno dell’esame orale, dovrà prendere una delle tre buste offerte, all’interno della quale ci sarà lo spunto per l’inizio della prova. Durante l’orale, i candidati esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

Maturità 2019: la valutazione finale

Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi. Ma da quest’anno si darà più peso al percorso di studi: il credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100, invece degli attuali 25. Per chi fa l’Esame quest’anno ci sarà un’apposita comunicazione, entro gli scrutini intermedi, sul credito già maturato per il terzo e quarto anno, che sarà convertito in base alle nuove tabelle. Il punteggio finale sarà in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti). Alla commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti. La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti.

Il tradizionale tam tam di illazioni sulle possibili tracce del tema

Come ogni anno ecco il solito tormentone sulle tracce. D’Annunzio, Sciascia, Pasolini, Pirandello restano i favoriti della vigilia. Quest’anno poi ricorrono tra nascite e morti numerosi anniversari di personaggi autorevoli della letteratura italiana e internazionale da cui il Ministero dell’Istruzione potrebbe aver preso fonte di ispirazione per la scelta dei temi: da Primo Levi a Leopardi, a Tolstoi, Pavese. Da considerare gli anniversari e le ricorrenze storiche: da Da Vinci a Rita Levi Montalcini, ai 30 anni della caduta del muro di Berlino, ai 120 della nascita della Fiat.

