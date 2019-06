Marocchino ubriaco accoltella carabiniere alla schiena

30 Giugno 2019 12:49

Fermo: un carabiniere è stato accoltellato alla schiena, nella tarda serata di ieri, da un marocchino

Paura in provincia di Fermo dove un carabiniere è stato accoltellato alla schiena, nella tarda serata di ieri, da un marocchino. Il militare è stato portato in ospedale dove si trova in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato.

