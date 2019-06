Majorana open event: serata di festa per docenti e alunni dell’Istituto di Milazzo

10 Giugno 2019 14:23

L’Istituto Majorana di Milazzo ha vissuto un’intensa giornata, una fitta rete di appuntamenti e incontri all’insegna dello slogan: “Prepariamo le eccellenze e costruiamo il futuro”

Ogni comunità ha un momento per ritrovarsi e per festeggiare e la manifestazione Majorna Open Event 2019 è stato un importante momento di incontro e celebrazione delle attività svolte durante l’anno e delle figure che più si sono distinte per meriti scolastici e professionali.

Tra innovazione e tradizione, il Majorana di Milazzo ha vissuto un’intensa giornata iniziata già la mattina con una fitta rete di appuntamenti e incontri all’insegna dello slogan scelto di comune accordo e ben rappresentativo della mission dell’istituto mamertino: “Prepariamo le eccellenze e costruiamo il futuro”.

Opportunità formative e lavorative grazie alle attività di recruiting per le aziende Sampierana, Randstand e Elis, di orientamento universitario con l’allestimento di numerosi punti informativi per le facoltà di Chimica, Ingegneria, Medicina, Economia in orario antimeridiano per poi continuare nel pomeriggio con una successione di momenti per rivivere le emozioni di un anno scolastico ricco di successi e di prestigiosi riconoscimenti.

Inaugurazione dell’aula aumentata dalla tecnologia “Future Classroom” e incontro con i genitori degli iscritti al corso di diploma quadriennale, conferimento borsa di studio “Antonia Foti”, premiazione concorso “+Scrivo+Produco+Informo” del giornale online L’Ettore, premiazione dei numerosi successi sportivi alla presenza del campione nazionale ed ex allievo del Majorana Antonio Trio, saluti e ringraziamenti agli alunni protagonisti dell’attività “Docenti in erba” presso il Terzo Comprensivo, dei componenti della Impresa in azione Easy Squeey, vincitori ai Campionati regionali di Junior Achievement e alla competizione nazionale Creative Awards e, infine Dal Majorana al Majorana, un momento di incontro tra tanti ex alunni che si sono affermati nel mondo del lavoro e nella vita.

Il Majorana, School of the Year 2019, mette pertanto in mostra la collezione di alcuni riconoscimenti con vanto e giusto orgoglio raccogliendo i frutti di un lavoro graduale ma costante fondato sempre sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

Particolarmente soddisfatto il Dirigente Scolastico, prof. Stello Vadalà, che chiudendo la serata e congedando i numerosi ospiti intervenuti, ha sottolineato ancora una volta il senso d’appartenenza alla comunità del Majorana che contraddistingue ogni attività e progetto. “Lo spirito di condivisione e la forza di una istituzione scolastica che si sente squadra- ha ribadito il Dirigente Scolastico- sono, oggi come sempre, i nostri punti di forza unitamente al binomio fiducia e responsabilità nel rapporto con gli studenti che quotidianamente ci permette di veder orgogliosamente crescere una popolazione scolastica nei numeri ma, soprattutto, nelle capacità e competenze. Vogliamo premiare le eccellenze ma soprattutto costruire il loro futuro, sapendo che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.

