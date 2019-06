M5S: “Chiarezza sul futuro del Palermo calcio, per  la città e i tifosi”

26 Giugno 2019 19:11

“Inaccettabile che una società dal passato glorioso come il Palermo sia costretta a ripartire da categorie non confacenti con la propria storia”

“Esprimiamo forte preoccupazione per il difficile momento che sta attraversando il Palermo Calcio e ci auguriamo che si possa uscire presto dal tunnel fatto di incertezze e confusione per scongiurare scenari disastrosi e salvaguardare il titolo sportivo, che è un patrimonio di tutti gli appassionati e dell’intera città”. Lo dicono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci e Giampiero Trizzino.

“L’ansia creatasi in merito all’iscrizione della squadra al campionato – aggiungono i due deputati – poteva e doveva essere risparmiata ad una tifoseria che ha già patito parecchio negli ultimi tempi. Di certo sarebbe inaccettabile che una società dal passato glorioso come il Palermo sia costretta a ripartire da categorie non confacenti con la sua storia e con le giuste aspettative di una tifoseria che meriterebbe sempre i migliori prosceni possibili”.

