Lo Stretto Digitale, al via il tesseramento: appuntamento alla Feltrinelli Point

6 Giugno 2019 12:43

Appuntamento per gli associati de “Lo Stretto Digitale” alla Feltrinelli Point di Messina: un’occasione per “ritrovarsi” e rinnovare l’adesione ai principi coerenti con la mission del sodalizio

L’associazione Lo Stretto Digitale, nata nel 2013 per divulgare e promuovere la cultura dell’Innovazione nel bacino del Mediterraneo iniziando dall’area dello Stretto di Messina, giunge ad un’altra tappa fondamentale del suo percorso.

E’ in corso, infatti, il tesseramento 2019, un tassello destinato, da un lato, a cementare ancora di più il legame tra i membri della community che, in questi anni di lavoro, è cresciuta intorno al progetto dell’associazione attraverso le iniziative e le collaborazioni portate avanti dai suoi fondatori, dall’altro, a permettere di interagire ancora di più con un territorio in continua crescita.

Per celebrare questo evento, gli associati si ritroveranno domani, 7 giugno, alla Feltrinelli Point di Messina, a partire dalle ore 19. Un’occasione per “ritrovarsi” e rinnovare l’adesione ai principi coerenti con la mission del sodalizio, e per presentare la nuova veste grafica dell’associazione e il nuovo video realizzato per promuovere Lo Stretto Digitale al prossimo Web Marketing Festival, che si terrà a Rimini dal 20 al 22 giugno. Si tratta del più grande festival sull’innovazione digitale del nostro Paese, da sette anni punto di riferimento di esperti, addetti ai lavori e appassionati e che, nella scorsa edizione, ha registrato oltre 18.000 presenze in tre giorni, più di 60 eventi, 400 tra espositori e partner, 400 speaker e ospiti da tutto il mondo.

Lo Stretto Digitale, che può vantare un rapporto di collaborazione con gli organizzatori del festival più volte presenti alle iniziative dell’associazione, sarà tra le poche realtà del Sud presenti a Rimini.

La presenza a questo importante evento internazionale è un altro motivo d’orgoglio, che va ad unirsi alle iniziative e ai progetti realizzati negli ultimi anni: l’Academy, con i nostri corsi di formazione; gli “Aperitivi digitali”, storie di giovani “imprenditori digitali” e del loro percorso professionale, le collaborazioni con enti pubblici e privati.

“In questi anni di lavoro, duro ma stimolante – commenta Francesco Micali, presidente de Lo Stretto Digitale – abbiamo avuto la conferma che sul territorio esiste un capitale umano straordinario. Il nostro obiettivo è quello di creare valore sul territorio, partendo proprio da questo potenziale inespresso. La campagna di tesseramento e la nostra presenza a Rimini sono un passaggio che ci dà grande soddisfazione e ulteriore slancio per il futuro”.

