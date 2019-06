Ligabue in concerto a Messina: la città dello Stretto pronta ad accogliere la star del rock, ecco la scaletta

14 Giugno 2019 16:43

– Polvere di stelle

– Ancora noi

– A modo tuo

– Si viene e si va

– Quella che non sei

– Balliamo sul mondo

– Medley chitarra e voce (L’amore conta/Sogni di Rock’n’Roll/Il giorno di dolore che uno ha/Tu sei lei/Un colpo all’anima)

– Bambolina e barracuda

– La cattiva compagnia

– Non è tempo per noi

– Marlon Brando è sempre lui

– Luci d’America

– Mai dire mai

– Medley Rock Club (Vivo morto X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire)

– Vita morte e miracoli

– Niente Paura

– Certe Notti

– A che ora è la fine del mondo

– Tra palco e realtà

– Certe donne brillano

– Piccola stella senza cielo

– Urlando contro il cielo