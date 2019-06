A Lamezia Terme una “Consensus Conference” sulla sanità in Calabria

29 Giugno 2019 10:30

Lamezia Terme: il 1 Luglio alle ore 16.00 presso la Sala Sintonia partendo dalle riflessioni contenute nel libro di Rubens Curia ” Manuale per una Riforma della sanità in Calabria”, si svolgerà una “Consensus Conference”

Il primo luglio ore 16.00 presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme via A. Reillo, partendo dalle riflessioni contenute nel libro di Rubens Curia ” Manuale per una Riforma della sanità in Calabria”, si svolgerà una “Consensus Conference” che vedrà protagonisti rappresentanti dell’Associazionismo, Forze sociali e sindacali, del mondo universitario, operatori del settore sanitario, rappresentanti di Comitati Civici e semplici cittadini che elaboreranno un documento che, in seguito, sarà illustrato in una conferenza stampa ai calabresi e consegnato al Commissario, Generale Cotticelli, al Governatore Oliverio e al Presidente Irto e a tutte le forze politiche e sociali perché riteniamo che la salute, in quanto bene comune, debba essere tutelata senza divisioni.

Il documento, come base della discussione che si svilupperà il 1 luglio, e’ stato approntato grazie a una elaborazione collegiale di più protagonisti che nel corso dei mesi si sono confrontati unendo le loro competenze e le loro esperienze condividendo la comune riflessione che la sanità calabrese, al di la’, di alcune esperienze positive, sta morendo (vedi gli oltre 300 milioni di mobilità passiva) perché non si è voluto o saputo fare una profonda Riforma Organizzativa e Morale del nostro Servizio Sanitario Regionale.

Le prime vittime di questa situazione sono i calabresi che, anche persino per partorire, scelgono di andare fuori dalla Calabria (870 parti fuori Regione nel 2017) e gli operatori sanitari costretti a lavorare in strutture inadeguate con attrezzature medicali obsolete.

Noi, in qualità di “Comunità Competente“, vogliamo contribuire a attivare un dibattito profondo che, in tempi brevissimi, produca una Riforma della Sanità calabrese che manca da 15 anni.

L’incontro sarà coordinato da Rubens Curia e Giacomo Panizza.

