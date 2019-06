Messina, Todaro: “Laganga dg del Policlinico? Nessuna novità”

22 Giugno 2019 18:38

Todaro sulla nomina di Laganga a dg del Policlinico di Messina: “ Ci saremmo aspettati una ventata di aria nuova e soprattutto una rotazione dei dirigenti, così come prevedono le norme anticorruzione”

“La nomina del Dott. Laganga, proposta dal Rettore Prof. Cuzzocrea, a direttore generale dell’AOU Policlinico Martino non appare una novità; il dott. Laganga infatti da oltre 10 anni presta la sua attività lavorativa all’interno dell’Azienda, con contratti a tempo determinato a chiamata diretta e senza selezione, da neo laureato, ricoprendo ruoli di responsabile di Unità Operativa Complessa e di Direttore di Dipartimento Amministrativo prima; e successivamente, a seguito dell’acquisizione dell’esperienza quinquennale è stato nominato Direttore Amministrativo e Commissario sempre presso l’AOU Policlinico. Ci saremmo aspettati una ventata di aria nuova e soprattutto una rotazione dei dirigenti, così come prevedono le norme anticorruzione, invece è come se l’azienda avesse il timore di essere governata da manager esterni”- a dirlo è Paolo Todaro, della Fgu Gilda Unams, Coordinamento di Ateneo Messina.

“La FGU Gilda Dipartimento Università di Messina- conclude- si augura per il futuro Trasparenza e Legalità, parole forti che sono alla base di qualsiasi confronto leale ma soprattutto perché servono per l’avvio di una nuova fase che sia in netta discontinuità con il passato, sulla quale la nuova dirigenza di questa organizzazione sindacale insisterà, vigilando su ogni atto emanato, ma al contempo pronta a dare il proprio contributo nell’ottica del miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ai pazienti e del benessere psicofisico di tutti coloro che ogni giorno ed a qualsiasi titolo prestano servizio all’interno della nostra Azienda“.

