Klaus Davi: “al convegno sulla comunicazione all’Ars Sicilia porterò la best practice di San Luca”

26 Giugno 2019 15:42

Klaus Davi: “domani interverrò al convegno in Sicilia sulla comunicazione istituzionale tra social media, fake news e trasparenza”

“Domani interverrò al convegno “La comunicazione istituzionale tra social media, fake news e trasparenza” nella sede dell’ARS Sicilia di Palermo, alla presenza di Gianfranco Miccichè (Presidente ARS), Nello Musumeci (Presidente della Regione Siciliana), Leoluca Orlando (Sindaco del Comune di Palermo – Presidente Anci Sicilia), Maria Annunziata Astone (Presidente del Corecom Sicilia), Lillo Miceli (capo ufficio stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana), Fabio De Pasquale (portavoce del presidente della Regione siciliana), Alessandro Lombardi (consulente del Sindaco di Palermo per i social media), Roberto Ginex (Segretario Regionale Assostampa) e Arnaldo Pontis (esperto ITC e new-media, capo progetto Tv dei Comuni – Arionline). In quest’occasione porterò quella che è già una best practice comunicativa, vale a dire quella del comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Conosciuto in tutto il mondo come il paese della ’ndrangheta e delle faide, ora comincia a farsi largo la convinzione che siamo una comunità che vuole cambiare mentalità e percepito, lo dimostra solo il fatto che quest’anno si è tornati al voto dopo 6 anni”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, giornalista e massmediologo, capogruppo della minoranza al Consiglio Comunale di San Luca.

