Italica Sport Party, il Parco Caserta di Reggio Calabria celebra i propri successi sportivi

26 Giugno 2019 16:26

Italica Sport Party, il Parco Caserta celebra i propri successi sportivi. Il direttore Polimeni: “Società tra i primi posti in Calabria”

Infinita passione. È il motto che ha accompagnato sin dalla sua nascita ‘Italica Sport’, il brand agonistico sportivo del Parco Caserta Sport Village. Un claim che ha sostenuto tutti gli atleti del centro sportivo più grande della città nel percorso di crescita delle varie discipline di nuoto, pallanuoto, pattinaggio artistico e nuoto sincronizzato. A un anno e mezzo dalla sua nascita, lo staff del Parco Caserta celebra i successi in chiave di festa con ‘Italica Sport Party’, evento esclusivo rivolto unicamente al settore agonistico. L’appuntamento è per sabato 29 giugno, all’interno del Parco Caserta Sport Village. Famiglie e atleti sono invitati per celebrare i risultati sportivi raggiunti da un’infinita passione per lo sport. Italica Sport Party sarà un momento di condivisione in cui le famiglie di tutti i tesserati potranno confrontarsi per vivere a 360° il ‘mondo’ Italica Sport che custodisce al proprio interno le uniche realtà in provincia di Reggio Calabria di pallanuoto e nuoto sincronizzato. Grazie ad Italica Sport è tornata la pallanuoto in città e per la prima volta le ragazze reggine possono danzare in acqua praticando l’elegante disciplina del nuoto sincronizzato.

Grazie ad Italica Sport centinaia di bambini e ragazzi si allenano quotidianamente mantenendosi in forma e migliorando la propria tecnica ed il proprio fisico attraverso la disciplina del nuoto. Grazie ad Italica Sport, i ragazzi si confrontano con altre società calabresi e non solo che praticano le stesse discipline aumentando così le proprie capacità tecniche e stimolando sempre più le proprie ambizioni. Sabato 29 giugno il settore natatorio sfiderà i propri genitori prima in una divertente staffetta (ore 16:30), poi in una vera e propria partita di pallanuoto (ore 18:30). Ad intervallare i due momenti sportivi in vasca, l’esibizione delle ragazze del nuoto sincronizzato (18:00). Gli atleti del pattinaggio artistico si esibiranno invece all’interno della pista “Pino Labate” alle ore 17:30. A seguire ci sarà un momento di condivisione con i genitori attraverso una ‘pattinata in famiglia’. Italica Sport Party proseguirà con ‘Italica Red Party’, un momento di convivialità e confronto tra più settori così come una società polisportiva deve fare. La festa si concluderà con la musica del dj Filippo Lo Presti, un ricco apericena e la premiazione degli atleti e dei tecnici del settore sportivo agonistico. “Sarà un giorno davvero speciale – spiega Marco Polimeni – Italica Sport è una società giovane in continua crescita. Vogliamo ringraziare tutte le famiglie degli atleti che hanno creduto in noi. Oggi raccogliamo i primi frutti di un lavoro durato oltre un anno. Oltre 12 mesi di duro lavoro tra vittorie (tante) e sconfitte (poche) che hanno fatto maturare i nostri giovani atleti. Ringrazio Francesca Ieracitano (pattinaggio artistico) GiacomoMannino (pallanuoto), GiovannaD’Amico (nuoto sincronizzato) e DomenicoGarritano (nuoto) nonché tutti i tecnici che a loro supporto credono in questo grandioso progetto sportivo. Italica Sport rappresenta l’anima sportiva del Parco. Le ambizioni per il prossimo anno sono tante tra cui quella di creare una realtà di pallanuoto femminile. C’è ancora tanto da lavorare ma i risultati finora raggiunti sono ottimi”.

