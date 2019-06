Insulti a Falcone e Borsellino durante il programma “Realiti”: la Procura di Catania apre un’inchiesta

11 Giugno 2019 13:27

La Procura di Catania apre un’inchiesta, Paxia (M5S): “Ora si vada a fondo”

“Apprendo con soddisfazione che la Procura di Catania abbia aperto un’inchiesta sull’ultima puntata della trasmissione Realiti. Dopo aver visto lo show scandaloso in cui il cantante neomelodico Pandetta, noto anche come ‘Scarface’, si beffava di Falcone e Borsellino, ho chiesto al Presidente e all’Amministratore Delegato RAI che si prendessero provvedimenti severi. La notizia dell’apertura di un’indagine della Procura di Catania sulla vicenda è senz’altro un primo passo e sono orgogliosa sia arrivata dopo la mia segnalazione. Non possiamo permettere che la memoria di chi ha dato la vita per il nostro Paese, come Giovanni Falcone e Salvatore Borsellino, venga infangata in prima serata su Rai 2. Adesso mi aspetto che si vada a fondo e che episodi del genere non accadano più”, così Maria Laura Paxia, deputata del MoVimento 5 Stelle e membro della Commissione di Vigilanza Rai.

Valuta questo articolo