Insediato il nuovo comandante della Polizia locale di Crotone, è di Melito Porto Salvo

7 Giugno 2019 15:44

E’ originario di Melito Porto Salvo Antonio Cogliandro, il nuovo comandante della Polizia locale di Crotone

Si e’ insediato il nuovo comandante della Polizia locale di Crotone, Antonio Cogliandro, di 59 anni, che, insieme al sindaco Ugo Pugliese, ha incontrato i giornalisti. Cogliandro, originario di Melito Porto Salvo, ha gia’ guidato numerosi comandi di polizia locale in Sicilia, in Calabria e, da ultimo, in Puglia. L’intendimento del nuovo comandante e’ dare maggiore visibilita’ alla polizia locale. “Abbiamo delle ristrettezze di organico – ha detto – dovremmo essere 100 ma siamo appena 33 vigili tutti oltre i 50 anni, per cui ho chiesto di triplicare le forze finche’ non arriveranno rinforzi dal concorso”. Pugliese ha detto di aver chiesto al nuovo comandante “che viene dall’esperienza di Gallipoli, citta’ che in estate arriva a 200 mila abitanti, di intervenire per il ripristino delle regole basilari nel traffico, nella polizia annonaria e per la tutela dell’ambiente”.

