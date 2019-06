Tre incidenti nella notte a Torino: due morti

8 Giugno 2019 14:54

Incidenti mortali a Torino: vittime due motociclisti che hanno perso la vita nello scontro con due auto

Due incidenti mortali nella notte a Torino. Vittime due motociclisti che hanno perso la vita nello scontro con due auto. Un terzo incidente si è verificato poco dopo le tre ad Avigliana, nel torinese, dove in un frontale tra due auto sono rimasti feriti quattro giovani, uno dei quali è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. In particolare, a Torino un 60 italiano, a bordo di uno scooter si è scontrato poco prima della mezzanotte con una vettura condotta da una 26 enne di nazionalità moldava, con patente moldava ritirata circa un mese fa dagli agenti della Polizia municipale di Torino perchè, residente da più di un anno in Italia non aveva provveduto alla conversione della stessa. La donna è risultata negativa all’alcoltest. A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118: il 60enne è deceduto sul posto per le lesioni riportate nell’urto. Il secondo incidente , sempre nel capoluogo piemontese, si è verificato intorno alle due della notte. Nell’urto con una vettura il motociclista, un 30enne italiano, e’ stato sbalzato di sella. Inutili i soccorsi. Nell’incidente è rimasto ferito l’automobilista, un cittadino di nazionalità marocchina 40enne, trasportato in ospedale, che è risultato negativo all’alcoltest.

(AdnKronos)

