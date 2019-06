Grave incidente stradale a Lucca: 4 donne ferite, una è incinta

8 Giugno 2019 17:30

Quattro donne, una delle quali incinta, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in prossimità del casello autostradale di Lucca Ovest della Bretella Viareggio-Lucca

Quattro donne, una delle quali incinta, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in prossimità del casello autostradale di Lucca Ovest della Bretella Viareggio-Lucca. L’auto con a bordo le quattro donne, per cause in corso di accertamento, è sbandata andando a sbattere contro il guardrail. Due ferite sono state portate in codice rosso all’ospedale di Lucca: una per un forte trauma cranico, l’altra perché incinta, pur avendo riportato lesioni meno gravi. Meno preoccupanti le condizioni delle altre due donne che erano a bordo dell’auto, entrambe trasportate in ospedale in codice giallo.

(AdnKronos)

