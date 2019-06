Gravissimo incidente sulla SS544: impatto tra due auto, due morti

2 Giugno 2019 15:09

Gravissimo incidente mortale sulla Nsa544 ‘Cilentana’: nello scontro tra due veicoli sono morte due persone

Incidente mortale sulla Nsa544 ‘Cilentana’: nello scontro tra due veicoli sono morte due persone. La strada è stata riaperta al traffico dopo una provvisoria chiusura, in entrambe le direzioni, del tratto al km 118,000 a Vallo della Lucania (Salerno). L’incidente è avvenuto intorno alle 6. Un impatto violento tra due vetture nei pressi dello svincolo di Perito (Salerno). Un giovane, 33enne di Vallo della Lucania, che viaggiava su una Alfa Romeo è morto sul colpo. In tarda mattinata è deceduto anche il secondo automobilista coinvolto nell’incidente. Si tratta di un 49enne di Ceraso (Salerno), deceduto dopo il trasporto in ospedale a Vallo della Lucania.

(Adnkronos)

Foto di repertorio

