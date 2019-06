5 Giugno 2019 10:25

Grave incidente sulla SS15 in Sicilia: due feriti, traffico bloccato

Sulla strada statale 115 ”Sud Occidentale Sicula” il traffico è bloccato al km 83,000 a Castelvetrano (Trapani), in entrambe le direzioni, a causa di un incidente frontale. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre al 118, è presente il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

(AdnKronos)

