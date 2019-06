27 Giugno 2019 21:15

Incidente mortale sulla statale 148 ”Pontina” in provincia di Latina dove si sono scontrati una moto e un’autovettura

Incidente mortale sulla statale 148 ”Pontina” in provincia di Latina dove si sono scontrati una moto e un’autovettura. Nel sinistro è deceduta una persona. Il traffico, comunica Anas in una nota, è rallentato in entrambe le direzioni e la circolazione lungo il tratto è provvisoriamente regolata con il senso unico alternato.

