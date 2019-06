10 Giugno 2019 14:22

Sicilia, una donna è morta e due persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Ragusa

Tragedia in Sicilia dove una donna è morta e due persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Ragusa. Le tre persone erano di un’auto che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Alla guida della vettura c’era il marito della vittima, che ha riportato ferite non gravi.

Valuta questo articolo