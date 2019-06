16 Giugno 2019 17:40

Tragedia nella notte in Sicilia: un 22enne è morto in un incidente stradale vicino a Marsala

Un ragazzo di 22 anni, Carlo Modello, è morto, la notte di sabato, in un incidente stradale vicino a Marsala. Il giovane era su una Fiat Panda, guidata da un altro ragazzo, che si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

