Napoli: 93enne alla guida travolge e uccide una donna sulle strisce pedonali

8 Giugno 2019 17:22

Napoli: una 93enne alla guida di una Suzuki Alto ha investito due pedoni che stavano attraversando sulle strisce pedonali, una è morta

Incidente mortale in via Petrarca, all’altezza del civico 47. Nel primo pomeriggio di oggi una 93enne alla guida di una Suzuki Alto ha investito due pedoni che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Delle due donne investite, V.E. di 86 anni, che abitava a pochi metri dal luogo dell’incidente, è deceduta poco dopo il ricovero al Fatebenefratelli mentre la badante con cui si accompagnava è ricoverata al Cardarelli. Sono in corso le fasi di identificazione della donna alla guida dell’auto.

(Adnkronos)

