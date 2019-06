2 Giugno 2019 15:01

Terrificante incidente tra un’auto ed una moto: muore 67enne greco. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia e la salma è stata inviata alla medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi

Un incidente di moto mortale si è verificato in zona “Faltona” nel Mugello. La vittima, un motociclista di nazionalità greca, aveva 67 anni. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia e la salma è stata inviata alla medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi. L’incidente è avvenuto questa mattina tra una moto e un’auto su Sr 302 nel comune di Borgo San Lorenzo (Fi), a circa 6/7 km dall’autodromo del Mugello dove è in corso il Motomondiale. Le auto procedevano verso l’autodromo, con un’andatura moderata, incolonnate su una corsia per ogni senso di marcia, con linea continua a terra, ha ricordato la polizia stradale. Un’auto, ad un tratto, ha svoltato a sinistra, all’altezza di un’intersezione, dove era possibile svoltare, mentre la moto era in sorpasso: l’impatto è stato fatale. Il motociclista è morto dopo il suo trasporto in ambulanza all’ospedale di Borgo San Lorenzo. Un testimone ha confermato la dinamica agli agenti della sezione di Polstrada Firenze. Il conducente dell’auto è risultato negativo all’etilometro.

(AdnKronos)

Foto di repertorio

