12 Giugno 2019 13:00

Terribile impatto tra una moto ed un cavallo in via Ostiense all’altezza di via del Trotto, a Roma: muore un centauro di 52 anni

Un terribile incidente, avvenuto in via Ostiense all’altezza di via del Trotto, a Roma, ha provocato la morte di un centauro di 52 anni. L’uomo è deceduto nello scontro con un cavallo che si trovava in strada. Oltre ai vigili urbani, un veterinario è intervenuto per prendersi cura dell’animale rimasto ferito.

