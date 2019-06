Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un cordolo: muore 23enne

29 Giugno 2019 15:25

Incidente mortale all’alba a Cagliari dove un’auto, condotta da un giovane di 23 anni, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo della rotonda

Terrificante incidente mortale all’alba a Cagliari dove un’auto, condotta da un giovane di 23 anni, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo della rotonda. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto la Polizia municipale, i Vigili del fuoco e i medici del 118.

Valuta questo articolo