2 Giugno 2019 15:26

Terribile incidente tra un’auto ed un motorino: muore 35enne albanese. La vittima stava tornando a casa dopo il lavoro

Muore in motorino nello scontro con un’auto. E’ successo dopo la mezzanotte a Sitorni, nel comune di Arezzo, lungo la strada regionale 71. La vittima è un 35enne albanese, residente a Capolona (Arezzo). Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. I soccorritori del 118 hanno tentato inutilmente di rianimare l’uomo. Il 35enne faceva il pizzaiolo in un ristorante del centro di Arezzo e stava tornando a casa dopo il lavoro.

(AdnKronos)

