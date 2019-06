Tragico incidente sull’A18 Messina-Catania: auto contro moto, un morto

30 Giugno 2019 23:01

Incidente stradale sul’A18 Messina-Catania: un uomo è morto in uno scontro tra un’auto ed una moto nella galleria Canalicchio

Tragico incidente stradale sul’A18 Messina-Catania: un uomo è morto in uno scontro tra un’auto ed una moto nella galleria Canalicchio, nella carreggiata in direzione Catania Centro. Il traffico ha subito rallentamenti. La viabilità è stata deviata per ore.

