Messina, incendio sulle colline della zona nord: le precisazioni dell’assessore Minutoli

Si è subito attivata ieri la protezione civile del Comune a seguito della segnalazione pervenuta dalla Prefettura circa la presenza di unI vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per fronteggiare l’emergenza. Il Comune di Messina ha subito inviato un’autobotte a supporto dei vigili del fuoco e, su attivazione dell’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, un ulteriore equipaggio del volontariato di protezione civile, già formato per lo spegnimento degli incendi, si è reso prontamente operativo utilizzando il modulo antincendio Mitsubishi che il D.R.P.C. ha messo a disposizione da quest’anno per fronteggiare le emergenze sul territorio comunale. “Bisogna ricordare – ha sottolineato l’assessore Minutoli – che le associazioni di volontariato messinesi avevano in comodato ben 4 moduli antincendio che, a seguito della pubblicazione di un bando di assegnazione per i Comuni di moduli antincendio di proprietà del DRPC, vennero ritirati per la mancata partecipazione da parte del Comune di Messina nel 2015. L’importanza di dotare il Comune di Messina di almeno un modulo antincendio è stata concordata con gli uffici regionali e, adesso, il modulo antincendio è al Comune a disposizione delle associazioni di volontariato opportunamente formate. Inoltre, avendo aderito ad un bando nazionale del DNPC in collaborazione con l’ANCI, il Comune sta provvedendo al completamento dell’iter amministrativo per l’acquisto di attrezzature da destinare alla Colonna Mobile Regionale e necessarie per fronteggiare le emergenze”.