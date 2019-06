16 Giugno 2019 23:55

Sicilia: un incendio è divampato in una casa a Palermo provocando la morte di un uomo, rimasto intossicato dal fumo che ha invaso le stanze della casa

Un incendio è divampato in una casa a Palermo provocando la morte di un uomo, Benito Rotolo, di 79 anni, rimasto intossicato dal fumo che ha invaso le stanze della casa. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Foto di repertorio

