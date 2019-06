Gratteri sulla riforma della giustizia: “informatizzazione del sistema giudiziario e sorteggio per il Csm” [VIDEO]

20 Giugno 2019 13:51

Gratteri: “la mia ricetta per la riforma del sistema giudiziario, quella sulla quale insisto da anni è l’informatizzazione, e quindi applicare la tecnologia al processo e fare tante modifiche fino a quando non diventi non conveniente delinquere”

“La mia ricetta per la riforma del sistema giudiziario, quella sulla quale insisto da anni è l’informatizzazione, e quindi applicare la tecnologia al processo e fare tante modifiche fino a quando non diventi non conveniente delinquere”. Così Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro intervenendo a Trame, festival dei libri contro le mafie che si sta svolgendo a Lamezia Terme. “Per la riforma del Csm – continua Gratteri- va creata proporzionalmente la rappresentatività di giudici e di pubblici ministeri, vanno rimpiccioliti i collegi e proporzionalmente deve essere rappresentata tutta la magistratura dal Sud al Nord e se non si riesce a trovare un sistema migliore per i candidati,– conclude il procuratore– si va al sorteggio”.

