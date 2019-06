7 Giugno 2019 16:21

Giusy Versace ha ricevuto il premio “Fair Play della Politica”: “provo grande commozione nel ricevere quello che ritengo il più importante premio al quale ogni politico dovrebbe aspirare”

Lo sport è una palestra di vita perché educa a principi e valori eternamente validi, in ogni circostanza. E così, questa mattina la deputa e atleta paralimpica Giusy Versace ha ricevuto a Palazzo San Macuto, assieme al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il premio ‘Fair Play della politica’ assegnatole ”quale rappresentante del Parlamento che si è saputa distinguere dentro e fuori le sedi istituzionali, assumendo la responsabilità delle sue azioni e del suo comportamento in modo etico e rispettoso degli avversari”. Il premio “Fair Play della Politica”, indetto quest’anno per la prima volta, è stato ideato da Felice Mariani, deputato del MoVimento 5 Stelle ed ex campione di judo. I vincitori sono stati decretati da una commissione presieduta dal generale Gianni Gola e composta da un deputato e un senatore di ciascuna forza politica parlamentare, oltre, tra gli altri, ad esponenti del mondo atletico e direttori delle tre principali testate sportive italiane: Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport. “Provo grande commozione nel ricevere quello che ritengo il più importante premio al quale ogni politico dovrebbe aspirare – ha commentato Giusy- Il Fair Play per noi sportivi è un valore che ci accompagna dagli allenamenti alla competizione, fino all’abbraccio con i nostri avversari.

Pensare che questo valore possa essere traslato alla politica mi riempie il cuore di orgoglio e soddisfazione. Perché se gli atleti sono esempi da seguire, così come sottolineato dal Generale Gianni Gola, anche chi ricopre ruoli istituzionali non deve mai perdere questo obiettivo”. “Convidividere inoltre questo prestigioso riconoscimento con il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati – ha continuato poi la Versace – mi inorgoglisce doppiamente, perché lei è un esempio di donna, magistrato, politico, dalle straordinarie capacità. Il più sentito ringraziamento va infine all’amico e collega Felice Mariani, che da campione ha sentito l’esigenza di fare luce su un aspetto così importante, perché nella politica di oggi c’è davvero bisogno di maggiore fair play e la politica su questo può imparare molto dallo sport “, conclude Versace. La motivazione che ha accompagnato la scelta di Giusy di Versace è stata la seguente: “Sempre solare e sorridente, impegnata nel quotidiano consegna al Parlamento la sua anima di sportiva, di angelo azzurro. La sfida che ha intrapreso con passione, dedizione, rispetto, la svolge con lealtà verso gli avversari politici, per runa sana competizione. Brava Giusy, il tuo ruolo conforta tutti noi che crediamo nella tua grande forza di volontà e dedizione alla politica ed alla buona amministrazione”.

