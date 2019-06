Giuseppe e Martina uniti dalla fede per la Reggina: matrimonio “amaranto” allo stadio Granillo [FOTO e VIDEO]

5 Giugno 2019 15:50

Giuseppe e Martina, tifosi della Reggina, hanno deciso di fare un salto al Granillo per qualche foto nel giorno del loro matrimonio

Chi l’ha detto che il calcio è argomento di discussione tra le giovani coppie? A volte il pallone può anche unire, come accaduto a Giuseppe e Martina, tifosissimi della Reggina a tal punto da festeggiare il loro matrimonio con una capatina in curva allo Stadio Granillo. I due neo sposi, accompagnati da amici e parenti, hanno voluto scattare qualche foto in Curva Sud prima di recarsi nella sala scelta per la cena. Dunque tanti auguri a Giuseppe e Martina, per una vita coronata da soddisfazioni di coppia e sportive, relativamente alla Reggina.

Valuta questo articolo