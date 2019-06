20 Giugno 2019 09:00

Giuseppe Cavo Dragone nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, subentra all’ammiraglio Valter Girardelli

Il Consiglio dei Ministri riunitosi mercoledì 19 giugno 2019 sotto la presidenza del Presidente Prof. Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Giancarlo Giorgetti, su proposta del Ministro della difesa Dott.ssa Elisabetta Trenta, ha deliberato la nomina dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. L’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone è nato ad Arquata Scrivia (AL) il 28 febbraio 1957. Dopo il conseguimento della maturità classica presso il Liceo di Novi Ligure, è entrato in Accademia Navale nell’ottobre del 1976 per seguire il Corso Normale per Ufficiali di Stato Maggiore. Nel giugno 1980 terminato il periodo accademico e, dopo un breve periodo a bordo della Fregata ORSA, veniva inviato presso le scuole di volo della U.S. Navy in Florida e nel Texas dove dopo circa un anno conseguiva il brevetto di pilota di velivoli ad ala fissa (multimotori a elica) e, dopo ulteriori sei mesi, quello di pilota di elicotteri. Il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Ammiraglio Cavo Dragone, nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2004 ed il 24 giugno 2005 ha frequentato la 56° sessione dell’Istituto Alti Studi della Difesa. Presso l’Università di Pisa ha conseguito la laurea in Scienze della Difesa e Sicurezza nel dicembre 2002 e, poi, nell’ottobre 2005 la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Trieste. Dal 27 ottobre 2005 al 5 settembre 2008 ha ricoperto l’incarico di Comandante delle Forze Aeree della Marina Militare e di Capo del 6° Reparto Aeromobili dello Stato Maggiore Marina. Dall’11 settembre 2008 al 12 ottobre 2011 è stato il Comandante del Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare. Dal 13 ottobre 2011 al 17 ottobre 2014 ha ricoperto l’incarico di Comandante dell’Accademia Navale. Dal 03 novembre 2014 al 26 giugno 2016 ha ricoperto l’incarico di Comandante del Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS). Dal 1° luglio 2016 ha assunto l’incarico di Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze (COI). L’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, sposato con tre figli, è insignito di numerose onorificenze e benemerenze.

Valuta questo articolo