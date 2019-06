Giro d’Italia 2019: si chiude la Corsa Rosa, vince Carapaz. Vincenzo Nibali arriva 2° e adesso sotto con il Tour de France [GALLERY]

2 Giugno 2019 17:05

Giro d’Italia 2019: si chiude la Corsa Rosa, vince Carapaz. Vincenzo Nibali arriva 2° e adesso sotto con il Tour de France, Roglic 3° scavalca Landa. Haga vince la crono di Verona

Si chiude il Giro d’Italia 2019 con una spettacolare cronometro di Verona vinta da Haga. Il corridore della Sunweb è stato il più veloce sul circuito delle Torricelle. La classifica finale è stata vinta da Carapaz, abile a conquistare in salita il primato e a difendersi a cronometro. Straordinario lo squalo di Messina, Vincenzo Nibali, 2° assoluto a 34 anni e per ben 11 volte sul podio di un grande giro (ha vinto due giri, un Tour, una Vuelta oltre alla Milano-Sanremo e due Lombardia e tantissime altre corse). Terzo Roglic, lo sloveno ha sopravanzato in classifica Landa, compagno di squadra del vincitore del Giro 2019. Adesso Nibali si proietta sul Tour de France: dovrà decidere se puntare sulle tappe o sulla classifica finale ma questa è un’altra storia…

