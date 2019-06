Georgiani in Calabria: concluso il corso di lingua italiana a Reggio

27 Giugno 2019 20:54

Georgiani a Reggio Calabria: gli studenti concluso il corso di lingua italiana

Si è conclusa presso la biblioteca De Nava di Reggio Calabria la seconda edizione del corso di lingua italiana per georgiani tenuto dal dottor Kipiani Giorgi. Gli studenti, come si evince nell’immagine a corredo, hanno voluto rivolgere un gesto di solidarietà nei confronti dei loro connazionali in Georgia. “Oggi con grande gioia voglio dire grazie a questa meravigliosa comunità che combatte ogni giorno con sacrifici in questa nostra terra calabrese”– ha detto il rappresentante dell’associazione Georgia in Calabria Crea.

