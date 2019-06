9 Giugno 2019 16:14

E’ un incidente avvolto nel mistero quello avvenuto la scorsa notte in via Mercati Generali a Bolzaneto, in provincia di Genova

E’ un incidente avvolto nel mistero quello avvenuto la scorsa notte in via Mercati Generali a Bolzaneto, in provincia di Genova, dove un auto è caduta in una scarpata ma i vigili del fuoco e la polizia locale a parte qualche traccia di sangue non hanno trovato persone da soccorrere all’interno. I vigili hanno rimandato a questa mattina, con condizioni di luce favorevoli, il recupero dell’automobile con l’ausilio della autogru.

Foto di repertorio

