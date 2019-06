Futsal, le reggine Presto e Siclari fanno poker di scudetti: un orgoglio per la città

13 Giugno 2019 11:34

Pamela Presto e Valentina Siclari hanno messo a segno un clamoroso poker di scudetti vincendo il titolo anche quest’anno con la maglia della Salinis

Le reggine Pamela Presto e Valentina Siclari hanno piazzato il poker. Quattro scudetti italiani a testa nel Futsal, con quattro maglie diverse, l’ultimo dei quali conquistato nelle scorse ore con la Salinis di mister Bellarte. Il primo successo è stato quello che probabilmente le due calcettiste non dimenticheranno mai, dato che è stato ottenuto con i colori amaranto della Pro Reggina. Dopodichè le due atlete hanno girato l’Italia in lungo ed in largo portando a 4 i rispettivi successi. Come detto, l’ultimo scudetto è stato vinto con la Salinis, sconfiggendo Montesilvano in una finalissima ricca di pathos nella quale Presto e Siclari hanno anche messo a segno reti decisive per il successo della società pugliese. Orgoglio reggino ai suoi massimi livelli, grazie Pamela e Valentina.

