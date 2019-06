7 Giugno 2019 09:15

Torino: furto notturno in una tabaccheria, il titolare spara 7 colpi e uccide un ladro. La vittima è un ragazzo di origine moldava

Sparatoria nella notte a Pavone, nel Canavese, dove tre persone hanno tentato l’assalto a una tabaccheria. L’allarme ha richiamato il proprietario del locale che, secondo il suo racconto, arrivato sul posto si sarebbe trovato davanti i ladri e dopo una breve colluttazione avrebbe sparato e ucciso uno dei banditi. La vittima è un ragazzo di origine moldava. Il tabaccaio ora si trova in commissariato e con ogni probabilità in mattinata sarà sentito in procura a Ivrea. I complici della vittima sono fuggiti. Davanti alla tabaccheria è stato trovato un palanchino. Sulla vicenda indaga la polizia.

(Adnkronos)

