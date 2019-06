Funzionigramma Comune di Messina: la Fp Cgil di no alla riduzione dei dipartimenti

6 Giugno 2019 20:20

Si è insediato oggi il “Comitato paritetico per l’Innovazione per avviare il confronto sul Funzionigramma del Comune di Messina tra Amministrazioni e sindacati. Per la FP CGIL la proposta di riduzione da 22 a 9 Dipartimenti rischia di far inceppare la macchina burocratica

“Quella avanzata dall’Amministrazione comunale è una proposta inapplicabile e totalmente distaccata dalla realtà. Immaginare di poter amministrare la 13^ città d’Italia con solo 8 dipartimenti (rispetto agli attuali 22) ed un Organismo di Staff elevato a “rango” di Dipartimento, avrebbe come unico risultato quello di far totalmente inceppare la macchina burocratica”. Questo il commento del segretario generale della FP CGIL Francesco Fucile e della RSU Giuseppe Previti alla proposta presentata questa mattina dall’Amministrazione in occasione dell’insediamento dell’ “Organismo paritetico per l’Innovazione” per il confronto sul Funzionigramma del Comune di Messina. “L’unico effetto che può generarsi da una così drastica riduzione dei Dipartimenti – affermano Fucile e Previti – sarà il peggioramento della già critica erogazione di alcuni servizi e dunque della qualità delle prestazioni a danno dei cittadini». All’aspetto strettamente tecnico organizzativo, si somma poi quello relativo al personale: «Degli attuali 13 dirigenti in servizio (12 con contratto a tempo indeterminato ed 1 a tempo determinato), solo 9 manterranno il loro attuale ruolo, e verranno dunque di fatto posti in esubero, nonché a rischio mobilità e/o demansionamento, i restanti 3″. Di fronte a tutto ciò, per la FP CGIL la conseguenza immediata sarà “il totale inceppamento della macchina burocratica”.

Valuta questo articolo