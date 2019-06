Forza Italia si riorganizza con Giovanni Toti e Mara Carfagna: gli auguri di Maria Josè Caligiuri

21 Giugno 2019 10:34

Caligiuri: “Forza Italia si riorganizza, con Giovanni Toti e Mara Carfagna, nominati coordinatori dal Presidente Silvio Berlusconi. A loro va il mio augurio di buon lavoro”

“Forza Italia si riorganizza, con Giovanni Toti e Mara Carfagna, nominati coordinatori dal Presidente Silvio Berlusconi. A loro va il mio augurio di buon lavoro, che sono certa produrrà rendiconti positivi, soprattutto incentrati nell’applicazione delle regole, che sono vitali nella crescita del partito”, è quanto scrive in una nota Maria Josè Caligiuri, Responsabile Regionale Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili di Forza Italia della Calabria, Dirigente Regionale di Forza Italia. “Mara Carfagna, ha lavorato sempre con passione ed impegno, guardando al mondo femminile, al mondo dei disabili, al mondo dei più bisognosi, con profonda attenzione e sensibilità. Ha organizzato il Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili, attraverso una fitta rete femminile in tutta Italia. A lei va il mio ringraziamento personale, per avermi fatta avvicinare a quel mondo dove i doveri sono obbligatori, ma i diritti devono essere altrettanto garantiti e tutelati”, conclude.

Valuta questo articolo