Forza Italia, Carfagna e Toti coordinatori nazionali. Falcone: “Così Berlusconi avvia il rilancio del partito”

20 Giugno 2019 19:16

L’assessore alle Infrastrutture in Sicilia commenta le nomine in Forza Italia: “Lucida iniziativa del presidente Berlusconi”

“Voglio esprimere i migliori auguri di buon lavoro ai neo coordinatori nazionali di Forza Italia Mara Carfagna e Giovanni Toti, a nome di tutti i militanti e gli elettori azzurri di Catania e provincia. Una scelta, quella del presidente Berlusconi, che riteniamo sia ancora una volta contraddistinta da grande lucidità e visione di lungo periodo“. Lo afferma l’onorevole Marco Falcone, deputato regionale di Forza Italia e commissario del partito nel Catanese.

“Le nomine avviano l’ormai indispensabile fase di rilancio del partito invocata da tempo da più parti. Riteniamo che questo processo – dichiara Falcone – debba passare da un lato per il rafforzamento dell’identità di Forza Italia quale naturale pilastro di un centrodestra plurale e arioso; dall’altro, per una decisa apertura dei cordoni del partito a nuovi contributi e istanze di rinnovamento, per imprimere una decisa svolta sui contenuti e la struttura del movimento, utile a far tornare a casa i tanti elettori che hanno smesso di votarci”.

Valuta questo articolo