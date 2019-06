“Se vuoi che ti lascio stare devi darmi i soldi”: perseguita una ragazza per giorni, migrante arrestato a Foggia

4 Giugno 2019 19:36

Migrante segue un giovane di Foggia per giorni, chiedeva soldi in cambio: l’uomo è stato fermato e arrestato. Ha anche provocato lievi lesioni ai poliziotti

Da alcuni giorni una giovane foggiana veniva seguita continuamente da un cittadino del Mali che a volte si faceva trovare alla fermata dell’autobus e altre lungo il marciapiede che la donna percorre per andare al lavoro. E non la mollava fino proprio al posto in cui la vittima è impiegata. Ieri l’uomo l’ha seguita per un lungo tragitto, cosa di cui lei si è accorta e perciò ha chiesto aiuto ad un passante. Questi, con il suo intervento, è riuscito a farlo allontanare. Una volta giunta nei pressi del posto di lavoro, la ragazza, di sorpresa, è stata avvicinata dal giovane africano il quale le ha detto: ”Se vuoi che ti lascio stare devi darmi i soldi”. La ragazza nel frangente, presa dalla paura, si è divincolata ed è scappata mentre lo sconosciuto ha continuato a seguirla dall’altra parte della strada. In quel momento la presenza di una pattuglia della Polizia di Stato in viale della Repubblica ha messo in salvo la ragazza, in quanto il malintenzionato è fuggito. Gli agenti, dopo aver sentito il racconto della vittima e considerata la situazione di pericolo, si sono appostati nella zona dove la giovane lavora, finché hanno visto riapparire il maliano indicato come l’autore degli atti persecutori. Alla vista della polizia lo straniero è scappato a piedi per i vicoli del centro storico, fin quando un agente non l’ha raggiunto. E’ stato fermato nonostante la sua strenua e violenta resistenza nel tentativo di fuggire nuovamente, facendosi forza della sua notevole corporatura. Ha anche provocato lievi lesioni ai poliziotti. Il cittadino maliano, 26 anni, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per estorsione e atti persecutori. (AdnKronos)

