16 Giugno 2019 21:02

Figlia troppo occidentale: marocchino ha cosparso il corpo della figlia di benzina e ha tentato di darle fuoco, arrestato

Ha cosparso il corpo della figlia di benzina e ha tentato di darle fuoco perché aveva si vestiva troppo all'”occidentale”. A salvare la ragazzina, una 15enne di Arcade, in provincia di Treviso, è stato solo il fatto che l’accendino del padre, di origini marocchine e residente da anni in Italia, si è inceppato. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti.

Valuta questo articolo